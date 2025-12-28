Россияне обстреляли КАБами Славянск: есть гибель и пострадавшие (фото)

КАБЫ / © ТСН.ua

Российские войска днем 28 декабря ударили по частному сектору в Славянске Донецкой области. Один человек погиб, еще трое ранены.

Об этом сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях Facebook.

«Сегодня враг нанес авиаудару по нашему городу. Три КАБа. Попадание в частный сектор. К сожалению, по состоянию на данный момент уже известно о пострадавших», — сообщил Лях

По его словам, в результате российского обстрела три человека получили ранения, один человек погиб.

Последствия попадания КАБов в частный сектор / © Вадим Лях

Напомним, в ночь на 28 декабря российские войска совершили очередную атаку на Украину с применением почти 50 ударных беспилотников. Большинство дронов сбили силы ПВО.