Россияне обстреляли КАБами Славянск: есть гибель и пострадавшие (фото)
В результате российского обстрела частного сектора Славянска три человека получили ранения, один человек погиб.
Российские войска днем 28 декабря ударили по частному сектору в Славянске Донецкой области. Один человек погиб, еще трое ранены.
Об этом сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях Facebook.
«Сегодня враг нанес авиаудару по нашему городу. Три КАБа. Попадание в частный сектор. К сожалению, по состоянию на данный момент уже известно о пострадавших», — сообщил Лях
По его словам, в результате российского обстрела три человека получили ранения, один человек погиб.
Напомним, в ночь на 28 декабря российские войска совершили очередную атаку на Украину с применением почти 50 ударных беспилотников. Большинство дронов сбили силы ПВО.