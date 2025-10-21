Россияне обстреляли Константиновку авиабомбами и FPV-дронами: есть погибшие и раненые (фото)

Последствия атаки по Константиновке

Российские войска совершили серию атак по городу Константиновка Донецкой области. В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, еще один гражданский получил ранения.

Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов в Facebook.

«Российские войска осуществили очередные обстрелы по городу Константиновка Донецкой области, применив управляемые авиабомбы ФАБ-250, ударные FPV-дроны и ствольную артиллерию. В результате авиаударов по частному сектору погибли двое мирных жителей», — рассказал он.

По его словам, один погиб от ранений в собственном доме, несовместимых с жизнью, второй — в результате прямого попадания боеприпаса по месту жительства. Он сообщил, что взрывы также вызвали повреждение фасадов нескольких частных домов.

Кроме того, дополнительно, во время атаки ударным FPV-дроном пострадал еще один гражданский, который получил ранения во время движения в автомобиле. Пострадавшего госпитализировали в больницу в Краматорске, его жизни угрозы нет. Удар повредил легковой автомобиль.

Кроме того, город подвергся обстрелу из ствольной артиллерии, в результате чего были повреждены семь фасадов частных домов. К счастью, пострадавших среди жителей на этот раз не было.

Сейчас Константиновка остается под постоянной угрозой вражеских атак, однако украинские силы обороны продолжают удерживать рубежи и прилагают все усилия для защиты гражданского населения.

