Россияне обстреляли Купянск: погибла супружеская пара

Купянск / © Getty Images

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Сегодня, 14 апреля, россияне ударили по центральной части Купянска из РСЗО «Ураган».

Об этом «Суспільне» сообщил глава администрации Андрей Беседин.

«Супруги — 68-летний мужчина и 61-летняя женщина — погибли в результате российского удара. В момент удара они находились на улице. Также еще один человек пострадал — это острая реакция на стресс. Обстрелы не прекращаются и сейчас они продолжаются, поэтому ситуация очень тяжелая», — сказал он.

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Напомним, российская армия продвинулась на правом берегу Оскола под Купянском, создав новый плацдарм в районе Красного Первого. Об этом сообщил проект DeepState.

По данным аналитиков, противник действует небольшими пехотными группами, проникая и пытаясь расширить зону контроля. В настоящее время российские войска пытаются закрепиться на высотах к востоку от села.