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- Украина
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Россияне обстреляли Купянск: погибла супружеская пара
В ОВА говорят, что город постоянно находится под обстрелами, ситуация очень тяжелая.
Сегодня, 14 апреля, россияне ударили по центральной части Купянска из РСЗО «Ураган».
Об этом «Суспільне» сообщил глава администрации Андрей Беседин.
«Супруги — 68-летний мужчина и 61-летняя женщина — погибли в результате российского удара. В момент удара они находились на улице. Также еще один человек пострадал — это острая реакция на стресс. Обстрелы не прекращаются и сейчас они продолжаются, поэтому ситуация очень тяжелая», — сказал он.
Напомним, российская армия продвинулась на правом берегу Оскола под Купянском, создав новый плацдарм в районе Красного Первого. Об этом сообщил проект DeepState.
По данным аналитиков, противник действует небольшими пехотными группами, проникая и пытаясь расширить зону контроля. В настоящее время российские войска пытаются закрепиться на высотах к востоку от села.