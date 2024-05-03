Россияне обстреляли Курахово обломочно-фугасными боеприпасами: есть погибшие и раненые

Сегодня утром 3 мая около 6.30 российские военные обстреляли Курахово в Донецкой области. Оккупанты ударили по городу обломочно-фугасными боеприпасами. Есть погибшие.

Об этом руководитель Кураховской МВА Роман Падун сообщил "Суспільне Донбасс".

В результате российского удара погибли две жительницы города. Одна из них на момент атаки находилась в квартире, а другая – на улице. Кроме того, двое жителей ранены.

"Раненых доставили в больницу города Курахово. Мужчина на момент обстрела находился в своей квартире, а женщина была на улице. Их состояние средней тяжести. Коммунальщики приступили к ликвидации последствий обстрела, также работают бригады РЭС по восстановлению электроснабжения", — говорит Падун.

По его словам, повреждено много многоквартирных домов в разных частях города.

Кроме того, вечером 2 мая россияне также атаковали южные окраины Курахово. Повреждены электрические сети. Часть города осталась без света.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, есть ли угроза прорыва россиян в Курахово. Да, он считает, что давление на город будет продолжаться, но довести его до такого катализирующего наступления уровня.

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