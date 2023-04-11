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Россияне обстреляли лодку с мирными жителями Херсонской области: есть пострадавшие

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
83
Время на прочтение
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Россияне обстреляли лодку с мирными жителями Херсонской области: есть пострадавшие

Фото: pixabay.com

Тяжкие ранения получили мужчина и девушка.

В понедельник, 10 апреля, захватчики обстреляли лодку с гражданскими жителями в одном из населенных пунктов Бериславской общины Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

20-летние мужчина и девушка, пренебрегая ограничениями безопасности и игнорируя угрозу вражеских обстрелов с левого берега, попытались выйти в залив на плавсредстве. Захватчики же сбросили с беспилотника на лодку разрывную гранату, в результате чего люди получили тяжкие ранения. Медики оказывают им необходимую помощь в больнице.

Местные власти Херсонской области призывают жителей не пренебрегать требованиями военного положения и ответственно относиться к правилам безопасности. Ограничения использования водного транспорта и любых плавсредств прежде всего направлены на сохранение жизней.

Ранее сообщалось, что враг продолжает принудительно выдавать российские паспорта жителям временно оккупированной территории Украины. В частности, в Херсонской области побуждают население к незаконной процедуре выдачей государственных жилищных сертификатов РФ, предназначенных для приобретения жилья на территории страны-агрессора.

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Дата публикации
Просмотры
83
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