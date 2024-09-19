Россияне обстреляли медицинское учреждение в Сумской области: что известно о пострадавших

В результате обстрела получили ранения двое гражданских мужчин в возрасте 51 и 34 лет.

В четверг, 19 сентября, российская террористическая армия нанесла двойной удар по медицинскому учреждению в Сумской области. Двое гражданских мужчин получили ранения.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области.

По данным следствия, около 11 часов враг обстрелял медицинское учреждение города Середина-Буда Шосткинского района, в результате чего произошло возгорание хозяйственного помещения.

Когда местные жители помогали медикам тушить пожар, оккупанты нанесли повторный удар беспилотником.

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В результате обстрела получили ранения двое гражданских мужчин в возрасте 51 и 34 лет.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, в результате российских обстрелов в ночь на 19 сентября в Сумах и в части области были отключения электроэнергии.

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