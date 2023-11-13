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Россияне обстреляли Никопольщину: что известно о пострадавших и разрушениях

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Россияне обстреляли Никопольщину: что известно о пострадавших и разрушениях

Последствия обстрела Никополя 12 ноября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Враг продолжает бить по мирным жителям.

Днем 12 ноября российские оккупанты атаковали Никопольщину. К сожалению, один человек получил ранения.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Подробности

По данным ведомства, захватчики ударили по Никополю и Покровской сельской общине из тяжелой артиллерии. Районный центр атаковали, в частности, дроном-камикадзе.

"Ранен 42-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести", – сообщил Лысак.

В результате атаки противника повреждены:

  • коммунальное предприятие;
  • инфраструктурный объект;
  • 3 частных дома;
  • 3 хозяйственные постройки;
  • 2 гаражи;
  • газопровод и линия электропередач.
Последствия обстрела Никополя 12 ноября / ©
Последствия обстрела Никополя 12 ноября

Напомним, только за последнюю неделю россияне в Никополе убили в городе 2 человека и ранили еще 8.

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Дата публикации
Просмотры
99
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