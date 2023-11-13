Россияне обстреляли Никопольщину: что известно о пострадавших и разрушениях

Враг продолжает бить по мирным жителям.
Днем 12 ноября российские оккупанты атаковали Никопольщину. К сожалению, один человек получил ранения.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
Подробности
По данным ведомства, захватчики ударили по Никополю и Покровской сельской общине из тяжелой артиллерии. Районный центр атаковали, в частности, дроном-камикадзе.
"Ранен 42-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести", – сообщил Лысак.
В результате атаки противника повреждены:
- коммунальное предприятие;
- инфраструктурный объект;
- 3 частных дома;
- 3 хозяйственные постройки;
- 2 гаражи;
- газопровод и линия электропередач.
Напомним, только за последнюю неделю россияне в Никополе убили в городе 2 человека и ранили еще 8.
Читайте также: