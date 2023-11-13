Россияне обстреляли Никопольщину: что известно о пострадавших и разрушениях

Днем 12 ноября российские оккупанты атаковали Никопольщину. К сожалению, один человек получил ранения.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

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По данным ведомства, захватчики ударили по Никополю и Покровской сельской общине из тяжелой артиллерии. Районный центр атаковали, в частности, дроном-камикадзе.

"Ранен 42-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести", – сообщил Лысак.

В результате атаки противника повреждены:

коммунальное предприятие;

инфраструктурный объект;

3 частных дома;

3 хозяйственные постройки;

2 гаражи;

газопровод и линия электропередач.

Последствия обстрела Никополя 12 ноября

Напомним, только за последнюю неделю россияне в Никополе убили в городе 2 человека и ранили еще 8.

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