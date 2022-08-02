Россияне обстреляли общежитие в Николаеве: мэр показал разрушение

В ночь на 2 августа армия страны-агрессора России атаковала два района Николаева.

Россияне нанесли удары по Николаеву после 01:00 и около 04:00. В одном районе города захватчики разрушили студенческое общежитие.

Видео с последствиями ночных обстрелов показал городской голова Александр Сенкевич.

Также повреждены окна и крыша в двух многоэтажках. Кроме того, выбиты окна в семейной амбулатории и школе. Россияне также обстреляли два продовольственных магазина. В одном заведении произошел пожар.

По предварительной информации, один из районов подвергся обстрелам реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой — ракетами типа С-300.

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