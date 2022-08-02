Россияне обстреляли общежитие в Николаеве: мэр показал разрушение

В ночь на 2 августа армия страны-агрессора России атаковала два района Николаева.
Россияне нанесли удары по Николаеву после 01:00 и около 04:00. В одном районе города захватчики разрушили студенческое общежитие.
Видео с последствиями ночных обстрелов показал городской голова Александр Сенкевич.
Также повреждены окна и крыша в двух многоэтажках. Кроме того, выбиты окна в семейной амбулатории и школе. Россияне также обстреляли два продовольственных магазина. В одном заведении произошел пожар.
По предварительной информации, один из районов подвергся обстрелам реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой — ракетами типа С-300.
Читайте также:
- "Для николаевцев эта ночь выглядела так": Ким опубликовал видео вражеской атаки
- Виталий Ким предположил, что Вадатурский мог погибнуть случайно
- "Мы – не Мариуполь: Ким рассказал о ситуации в Николаеве и возможности открытия портов