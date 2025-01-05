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Россияне обстреляли Покровскую громаду: какие последствия

Россияне обстреляли Покровскую громаду: какие последствия

Обстрел Покровской общины

Власти призывают жителей немедленно эвакуироваться.

В результате обстрелов Покровской громады снова пострадали люди. Есть 5 потерпевших.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Подробности

По данным властей:

  • в Покровске россияне ранили трех человек, повредили лавку и админздание;
  • еще 2 человека получили ранения в Надеевке — там повреждены 2 дома.

"Каждый, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергает себя смертельной опасности! Будьте ответственными! Эвакуируйтесь!", — подчеркнул Филашкин.

Напомним, россияне активно обстреливают Покровск в Донецкой области в течение последних нескольких дней. В частности, усилены атаки FPV-дронами. Военные просят местных жителей уезжать из города.

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