Россияне обстреляли Покровскую громаду: какие последствия

В результате обстрелов Покровской громады снова пострадали люди. Есть 5 потерпевших.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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По данным властей:

в Покровске россияне ранили трех человек, повредили лавку и админздание;

еще 2 человека получили ранения в Надеевке — там повреждены 2 дома.

"Каждый, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергает себя смертельной опасности! Будьте ответственными! Эвакуируйтесь!", — подчеркнул Филашкин.

Напомним, россияне активно обстреливают Покровск в Донецкой области в течение последних нескольких дней. В частности, усилены атаки FPV-дронами. Военные просят местных жителей уезжать из города.

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