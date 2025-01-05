Россияне обстреляли Покровскую громаду: какие последствия

Власти призывают жителей немедленно эвакуироваться.
В результате обстрелов Покровской громады снова пострадали люди. Есть 5 потерпевших.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
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По данным властей:
- в Покровске россияне ранили трех человек, повредили лавку и админздание;
- еще 2 человека получили ранения в Надеевке — там повреждены 2 дома.
"Каждый, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергает себя смертельной опасности! Будьте ответственными! Эвакуируйтесь!", — подчеркнул Филашкин.
Напомним, россияне активно обстреливают Покровск в Донецкой области в течение последних нескольких дней. В частности, усилены атаки FPV-дронами. Военные просят местных жителей уезжать из города.
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