Россияне обстреляли предприятие в Харьковской области: есть жертвы

Во вторник, 13 февраля, российские войска обстреляли предприятие в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки погибли двое мужчин. Двое травмированных.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг совершил артобстрел с. Куриловка Купянского района, попадание на территорию фермерского хозяйства", — сообщил глава области.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела сельскохозяйственного предприятия погибли двое гражданских мужчин. Кроме того, один гражданский 36-летний мужчина и женщина получили взрывные травмы. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Как сообщалось, накануне враг обстрелял Харьковщину ракетами С-300. Российские захватчики нанесли ракетный удар по населенному пункту Люботин.

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