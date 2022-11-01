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Россияне обстреляли ракетами С-300 Николаев: мэр рассказал о последствиях (фото)

Дата публикации
Просмотры
424
Время на прочтение
1 мин
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© Александр Сенкевич в Facebook
© Александр Сенкевич в Facebook
© Александр Сенкевич в Facebook
© Александр Сенкевич в Facebook
© Александр Сенкевич в Facebook

В результате российских обстрелов погибла одна женщина.

В ночь на 1 ноября, около полуночи, российская армия атаковала ракетами С-300 Николаев. В результате вражеской атаки в городе поврежден ряд гражданских объектов. Кроме того, погибла одна женщина.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Русские частично разрушили здание учебного заведения. В медучреждениях взрывной волной и обломками выбило ОСБ плиты, которыми строительные бригады зашивали окна после предварительного обстрела.

В результате вражеской атаки полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Кроме того, в другом здании из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар. В нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша.

В настоящее время на месте "прилетов" работают все ответственные службы.

© Александр Сенкевич в Facebook
Фото: Александр Сенкевич в Facebook

Как сообщалось, в Николаеве устанавливают первые два бетонных укрытия на улицах города. Отмечается, что укрытия армированы. Они имеют необходимую сертификацию и способны оградить от потенциальных обломков или взрывной волны. Каждое из них рассчитано на 15 мест для краткосрочного пребывания.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
424
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