Россияне обстреляли ракетами С-300 Николаев: мэр рассказал о последствиях (фото)

В результате российских обстрелов погибла одна женщина.
В ночь на 1 ноября, около полуночи, российская армия атаковала ракетами С-300 Николаев. В результате вражеской атаки в городе поврежден ряд гражданских объектов. Кроме того, погибла одна женщина.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Русские частично разрушили здание учебного заведения. В медучреждениях взрывной волной и обломками выбило ОСБ плиты, которыми строительные бригады зашивали окна после предварительного обстрела.
В результате вражеской атаки полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Кроме того, в другом здании из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар. В нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша.
В настоящее время на месте "прилетов" работают все ответственные службы.
Как сообщалось, в Николаеве устанавливают первые два бетонных укрытия на улицах города. Отмечается, что укрытия армированы. Они имеют необходимую сертификацию и способны оградить от потенциальных обломков или взрывной волны. Каждое из них рассчитано на 15 мест для краткосрочного пребывания.
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