Россияне обстреляли село в Харьковской области: есть жертвы

Днем 15 июля российские оккупационные войска обстреляли Колодезное Купянского района Харьковской области. Есть жертвы атаки врага.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины. Только россияне обстреляли с. Колодезное Купянского района", — говорится в сообщении.

Погиб 33-летний мужчина. Кроме того, еще один человек получил ранения.

Как сообщалось, в областных военных администрациях отчитались, как прошла ночь в регионах. В частности, в Харьковской области оккупанты атаковали Слобожанское и Купянское направления. Русские атаковали из минометов и артиллерии.

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