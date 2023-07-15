Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне обстреляли село в Харьковской области: есть жертвы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
295
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне обстреляли село в Харьковской области: есть жертвы

Оккупанты 15 июля обстреляли Колодезное Купянского района. / Фото: Associated Press

Есть погибший.

Днем 15 июля российские оккупационные войска обстреляли Колодезное Купянского района Харьковской области. Есть жертвы атаки врага.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины. Только россияне обстреляли с. Колодезное Купянского района", — говорится в сообщении.

Погиб 33-летний мужчина. Кроме того, еще один человек получил ранения.

Как сообщалось, в областных военных администрациях отчитались, как прошла ночь в регионах. В частности, в Харьковской области оккупанты атаковали Слобожанское и Купянское направления. Русские атаковали из минометов и артиллерии.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
295
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация