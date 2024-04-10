Россияне обстреляли село в Харьковской области: количество погибших возросло

Днем 11 апреля российская оккупационная армия обстреляла село Липцы в Харьковской области. Число погибших возросло до трех.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате обстрела Липцев погибли три человека: девочка 14 лет, женщины 43 и 59 лет", — говорится в сообщении.

Также Синегубов подтвердил, что травмирован 16-летний парень и 34-летняя женщина.

Разбор завалов на месте российских обстрелов продолжается.

Как сообщалось, около 14:00 россияне ударили по магазину и аптеке в Харьковской области. В результате обстрела оккупантов возникли возгорания в помещениях.

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