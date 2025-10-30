ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
348
Время на прочтение
1 мин

Россияне обстреляли Славянск: есть погибшие

Из-за обстрела Славянска на Донетчине есть жертвы.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстрел Славянская

Обстрел Славянская

Сегодня, 30 октября, РФ нанес по Славянску два удара РСЗО. Погибли три человека.

Об этом сообщает начальник МВА Вадим Лях.

«Мкр-н Лесной, ул. Олимпийская и 95-я бригада. Повреждены многоэтажки, частные дома, котельные, автомобили», — написал он.

К сожалению, констатировал он, три человека погибли.

Ранее речь шла о том, что кафиры 15 октября ударили по Славянску. Зафиксировано два попадания в школу. Повреждены и близлежащие частные дома.

«В Славянске снова недоброе утро. Около 23:10 враг атаковал город БПЛА "Герань-2", - отмечал Лях.

Дата публикации
Количество просмотров
348
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie