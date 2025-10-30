- Дата публикации
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 348
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне обстреляли Славянск: есть погибшие
Из-за обстрела Славянска на Донетчине есть жертвы.
Сегодня, 30 октября, РФ нанес по Славянску два удара РСЗО. Погибли три человека.
Об этом сообщает начальник МВА Вадим Лях.
«Мкр-н Лесной, ул. Олимпийская и 95-я бригада. Повреждены многоэтажки, частные дома, котельные, автомобили», — написал он.
К сожалению, констатировал он, три человека погибли.
Ранее речь шла о том, что кафиры 15 октября ударили по Славянску. Зафиксировано два попадания в школу. Повреждены и близлежащие частные дома.
«В Славянске снова недоброе утро. Около 23:10 враг атаковал город БПЛА "Герань-2", - отмечал Лях.