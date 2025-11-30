Россияне обстреляли Сумщину: возникли проблемы со светом и водой

РФ терроризирует украинцев / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 30 ноября, россияне ударили по энергетической инфраструктуре Сумщины.

Об этом сообщили в ОВА.

«Вражеские удары повлекли за собой перебои с электро- и водоснабжением в Сумском районе. Агрессор продолжает пытаться лишить людей базовых условий жизни, цинично атакуя гражданскую инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Реклама

К ликвидации последствий привлечены соответствующие службы. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.

Напомним, экс-министр Иван Плачков предупредил о риске тотального блэкаута в Украине и 20 часов без света.

В свою очередь глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что ситуация со светом в Украине может улучшиться. Так, при отсутствии обстрелов и стабильной погоды продолжительность отключений света может уменьшиться уже через две недели. Тогда Украина постепенно перейдет от аварийных к стабилизационным графикам отключений (4-6 часов в сутки). Это положительный сценарий.

Если Россия продолжит массированные атаки на энергетику, сработает негативный сценарий. Усугубить ситуацию может также похолодание. Так что периоды без света могут возрасти до 12 часов, по меньшей мере, а иногда — до 20 часов в сутки.