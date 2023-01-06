Россияне обстреляли три района Харьковщины: в лицее вспыхнул масштабный пожар, один человек ранен

В лицее в Двуречной в результате обстрела вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали 3 часа.

Российские оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области. В результате обстрелов ранения получил один человек.

Об этом сегодня утром, 6 января, сообщил главы Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки из вражеской артиллерии и минометов россияне обстреляли Купянск, Волчанск, Двуречная, Огурцово, Кисловку и другие населенные пункты.

В Купянске повреждено здание гражданской промышленности. А в Двуречной Купянского района частично разрушен лицей. Там вспыхнул масштабный пожар, который тушили 3 часа.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Двуречной ранении получил мужчина 75 лет. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.



Синегубов также сообщил, что в области продолжаются работы по гуманитарному разминированию. За сутки специалисты ГСЧС обезвредили 135 взрывоопасных предметов.



На Купянском направлении продолжаются активные боевые действия. "На все попытки врага улучшить там свое тактическое положение наши защитники дают достойный отпор", — отметил глава Харьковщины.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович выразил мнение о том, что Российская Федерация может наступать по нескольким направлениям: на Запорожском, Донецком и Луганском. Возможно, "пощупают" Харьковский, потому что Запорожский смежный с Донецким, а Харьковский – с Луганским.

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