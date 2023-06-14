Россияне обстреляли в Сумской области автомобиль: шестеро погибших

Накануне, 13 июня, российские кафиры обстреляли на Сумщине автомобиль. Погибли шесть человек.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что оккупанты обстреляли автомобиль "УАЗ", двигавшийся по территории Середино-Будской территориальной громады. В результате обстрела лиц получили несовместимые с жизнью ранения. Среди погибших двое гражданских и четыре работника лесного хозяйства

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Напомним, российские кафиры атаковали Одессу ракетами "Калибр" в ночь на 14 июня. Есть погибшие, пострадавшие и разрушения.

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