Россияне обстреляли Волчанск и Купянск в Харьковской области: что известно об атаках врага

В Купянске погибли два человека.

Армия Российской Федерации продолжает обстреливать Харьковскую область. Накануне, 22 ноября, от атаки оккупантов пострадал Волчанск, а утром 23 ноября – Купянск.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне в среду утром обстреляли в Купянске девятиэтажный жилой дом и здание поликлиники. В результате атаки погибли двое мирных жителей: 55-летняя женщина и 68-летний мужчина. Кроме того, один житель попал в больницу, а одному оказали помощь на месте.

Вчера в Купянске в результате обстрела был поврежден частный дом. Прошло без пострадавших.

Также 22 ноября после 15:00 в Волчанске обстрелами уничтожены несколько домов, хозяйственные постройки. Раненых нет.

Фото: Олег Синєгубов

По словам Синегубова, в Харьковской области остается высокой минная опасность. Саперы обезвредили за минувшие сутки 299 мин. "Обращаемся к жителям: если увидели подозрительный предмет или взрывчатку, звоните по телефону "101", — подчеркнул руководитель области.

Напомним, российская оккупационная армия в ночь на 23 ноября ударила ракетами С-300 по родильному отделению больницы Вольнянской Запорожской области. Погиб мальчик, родившийся два дня назад. Мать осталась жива.

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