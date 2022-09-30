Россияне обстреляли Волчанск с территории РФ: попали в квартиру и частный дом, есть погибшие и раненые

Оккупанты били из артиллерии по городу с территории России.

В четверг, 29 сентября, около 18:00 оккупанты обстреляли из артиллерии деоккупированный город Волчанск на Харьковщине, расположенный рядом с границей РФ. В результате обстрела есть погибшие и ранены мирные жители.

Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Россияне обстреливали Волчанск с территории РФ. Снаряды попали в квартиру многоэтажки в центре города. Также поврежден частный дом. Есть погибшие и раненые.

Фото: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Фото: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции №1 Чугуевского райуправления полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Фото: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Читайте также: