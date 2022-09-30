Россияне обстреляли Волчанск с территории РФ: попали в квартиру и частный дом, есть погибшие и раненые

Оккупанты били из артиллерии по городу с территории России.
В четверг, 29 сентября, около 18:00 оккупанты обстреляли из артиллерии деоккупированный город Волчанск на Харьковщине, расположенный рядом с границей РФ. В результате обстрела есть погибшие и ранены мирные жители.
Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Россияне обстреливали Волчанск с территории РФ. Снаряды попали в квартиру многоэтажки в центре города. Также поврежден частный дом. Есть погибшие и раненые.
Сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции №1 Чугуевского райуправления полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
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