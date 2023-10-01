Россияне обстреляли Запорожье: что известно о пострадавших и погибших

В ночь на 1 октября россияне атаковали Запорожскую область. В результате обстрелов погиб один человек, еще семь человек — получили ранения.

Об этом в своем телеграмм-канале написал начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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Как заметил Малашко, оккупанты выпустили 12 БПЛА по Гуляйполю, Новодаровке, Новопавловке, Роботиному, Малиновке, Малой Токмачке и Малых Щербаках, совершили 7 РСЗО-обстрелов Орехова, Малой Токмачки и Роботино, нанесли 5 авиауда. 6 ракетных ударов по Запорожью и Матвеевке.

По территории Железнодорожного, Белогорья, Левадного, Полтавки, Ольговского, Темировки, Преображенки, Пятихаток, Плавней и других населенных пунктов было зафиксировано 127 артобстрелов.

По данным ОВА, в результате ночного ракетного удара по Запорожью загорелся пожар на одном из объектов инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем 35 лет, а в Матвеевской территориальной общине ранения получили мужчины 38, 50, 52, 55, 61 и женщина 48 лет.

К сожалению, во время артобстрела Малой Токмачки погиб 61-летний местный житель, ранение получила женщина 66 лет.

О разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры поступило 16 сообщений.

Накануне в Запорожской области произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

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