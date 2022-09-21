Россияне обстреляли Запорожье и еще 16 городов и сел области: более 20 домов разрушены

Полиция за сутки зафиксировала 23 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

За прошедшие сутки, 20 сентября, российские военные обстреляли позиций украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме этого оккупанты обстреляли Запорожье и еще 16 городов и сел области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Камышеваха, Речное, Григорьевка, Малая Токмачка, Ольговское, Новоандреевка, Преображенка, Зализничное, Полтавка, Новоданиловка, Дорожнянка, Гуляйполе, Червоное, Успеновка, Чаривное, Малые Щербаки", — говорится в сообщении.

В полицию поступило 23 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

За прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 917 человек, из них 163 – дети.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 21 сентября нанесли ракетный удар по Запорожью и попали по объекту инфраструктуры.

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