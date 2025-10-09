Россияне обстреляли Запорожский район: какие последствия (фото)

Повреждения дома из-за обстрела Запорожского района

Российские войска обстреляли Запорожский район в ночь на 9 октября, в результате чего пострадал человек и есть повреждения.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Из-за вражеских обстрелов Запорожского района загорелся жилой дом, были повреждены газовая труба и линии электропередач.

На местах работают чрезвычайники из местной пожарной охраны, правоохранители и коммунальные службы. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Последствия обстрела Запорожского района 9 октября

напомним, в ночь на 9 октября российская армия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. Вражеские дроны фиксировались на востоке, севере и юге страны.

Из-за российских ударов по Сумской области погибли трое гражданских мужчин, еще двое получили ранения ранения. Произошли разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Из-за дроновой атаки на Одесскую область возникли пожары и были ранены пять человек. Вражеские удары пришлись на портовую инфраструктуру, а также на жилые дома, административное здание и АЗС.