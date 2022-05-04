Россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру: перечень задерживаемых поездов

В Украине задерживается ряд поездов из-за ракетного обстрела, который вечером 3 мая нанесла Российская Федерация во многих регионах страны.

В "Укрзализныце" отмечают, что по состоянию на 07:00 4 мая все поезда продолжают движение. Кроме того, продолжаются восстановительные работы.

"Укрзализныця" опубликовала список задерживаемых поездов.

Список задержек пассажирских поездов:

№22 Трускавец – Харьков 9:17

№3 Львов – Запорожье 7:23

№60 Чоп – Киев 6:25

№82 Ужгород – Киев 5:48

№25 Рахов – Одесса 5:32

№145 Львов – Ужгород 5:35

№12 Львов – Одесса 5:28

№46 Лозовая – Ужгород 5:05

№37 Ужгород – Одесса 4:53

№50 Трускавец – Киев 4:53

№92 Львов – Киев 4:32

№56 Рахов – Киев 4:19

№135 Черновцы – Одесса 3:45

№53 Днепр – Одесса

№30 Ужгород – Киев 3:25

№92 Одесса – Лозовая 3:16

№231 Днепр – Львов 3:05

№88 Ковель – Запорожье 2:58

№6 Запорожье – Ивано-Франковск 3:01

№96 Рахов – Киев 2:42

№86 Львов – Запорожье 2:46

№8 Одесса – Харьков 2:30

№43 Ивано-Франковск – Киев 2:30

№14 Солотвино – Киев 2:30

№38 Запорожье – Киев 1:45

№175 Запорожье – Жмеринка 2:08

№16 Ивано-Франковск – Харьков 2:08

№7 Киев – Черновцы 2 часа

№37 Киев – Запорожье 2 часа

№59 Киев – Чоп 2 часа

№85 Запорожье – Львов 1:40

№8 Черновцы – Киев 1:37

№149 Полтава – Черновцы 1:36

81 Киев – Ужгород 3:16

№57 Киев – Ворохта 1:20

№17 Харьков – Львов 1:20

№42 Львов – Днепр 1:30

№91 Киев – Львов 1:15

№41 Днепр – Львов 1 час

№705 Киев – Перемышль 4:30

№774 Львов — Дарница 6

№716 Перемышль Киев 2:05

№754 Дарница-Харьков +40мин

Кстати, посмотреть актуальное время задержки поездов теперь возможно и в чат-боте Укрзализныци в мессенджерах:

Telegram: https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot

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Напомним, в течение минувших суток, 3 мая, оккупанты нанесли ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, чтобы разрушить транспортную инфраструктуру. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 4 мая.

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