Россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру: перечень задерживаемых поездов

В Украине задерживается ряд поездов из-за ракетного обстрела, который вечером 3 мая нанесла Российская Федерация во многих регионах страны.
В "Укрзализныце" отмечают, что по состоянию на 07:00 4 мая все поезда продолжают движение. Кроме того, продолжаются восстановительные работы.
"Укрзализныця" опубликовала список задерживаемых поездов.
Список задержек пассажирских поездов:
- №22 Трускавец – Харьков 9:17
- №3 Львов – Запорожье 7:23
- №60 Чоп – Киев 6:25
- №82 Ужгород – Киев 5:48
- №25 Рахов – Одесса 5:32
- №145 Львов – Ужгород 5:35
- №12 Львов – Одесса 5:28
- №46 Лозовая – Ужгород 5:05
- №37 Ужгород – Одесса 4:53
- №50 Трускавец – Киев 4:53
- №92 Львов – Киев 4:32
- №56 Рахов – Киев 4:19
- №135 Черновцы – Одесса 3:45
- №53 Днепр – Одесса
- №30 Ужгород – Киев 3:25
- №92 Одесса – Лозовая 3:16
- №231 Днепр – Львов 3:05
- №88 Ковель – Запорожье 2:58
- №6 Запорожье – Ивано-Франковск 3:01
- №96 Рахов – Киев 2:42
- №86 Львов – Запорожье 2:46
- №8 Одесса – Харьков 2:30
- №43 Ивано-Франковск – Киев 2:30
- №14 Солотвино – Киев 2:30
- №38 Запорожье – Киев 1:45
- №175 Запорожье – Жмеринка 2:08
- №16 Ивано-Франковск – Харьков 2:08
- №7 Киев – Черновцы 2 часа
- №37 Киев – Запорожье 2 часа
- №59 Киев – Чоп 2 часа
- №85 Запорожье – Львов 1:40
- №8 Черновцы – Киев 1:37
- №149 Полтава – Черновцы 1:36
- 81 Киев – Ужгород 3:16
- №57 Киев – Ворохта 1:20
- №17 Харьков – Львов 1:20
- №42 Львов – Днепр 1:30
- №91 Киев – Львов 1:15
- №41 Днепр – Львов 1 час
- №705 Киев – Перемышль 4:30
- №774 Львов — Дарница 6
- №716 Перемышль Киев 2:05
- №754 Дарница-Харьков +40мин
Кстати, посмотреть актуальное время задержки поездов теперь возможно и в чат-боте Укрзализныци в мессенджерах:
- Telegram: https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot
- Viber: https://vb.me/rus_railway
- Facebook Messenger : https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia
Напомним, в течение минувших суток, 3 мая, оккупанты нанесли ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, чтобы разрушить транспортную инфраструктуру. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 4 мая.
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