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Россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру: перечень задерживаемых поездов

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Россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру: перечень задерживаемых поездов

Associated Press

В Украине задерживается ряд поездов из-за ракетного обстрела, который вечером 3 мая нанесла Российская Федерация во многих регионах страны.

В "Укрзализныце" отмечают, что по состоянию на 07:00 4 мая все поезда продолжают движение. Кроме того, продолжаются восстановительные работы.

"Укрзализныця" опубликовала список задерживаемых поездов.

Список задержек пассажирских поездов:

  • №22 Трускавец – Харьков 9:17
  • №3 Львов – Запорожье 7:23
  • №60 Чоп – Киев 6:25
  • №82 Ужгород – Киев 5:48
  • №25 Рахов – Одесса 5:32
  • №145 Львов – Ужгород 5:35
  • №12 Львов – Одесса 5:28
  • №46 Лозовая – Ужгород 5:05
  • №37 Ужгород – Одесса 4:53
  • №50 Трускавец – Киев 4:53
  • №92 Львов – Киев 4:32
  • №56 Рахов – Киев 4:19
  • №135 Черновцы – Одесса 3:45
  • №53 Днепр – Одесса
  • №30 Ужгород – Киев 3:25
  • №92 Одесса – Лозовая 3:16
  • №231 Днепр – Львов 3:05
  • №88 Ковель – Запорожье 2:58
  • №6 Запорожье – Ивано-Франковск 3:01
  • №96 Рахов – Киев 2:42
  • №86 Львов – Запорожье 2:46
  • №8 Одесса – Харьков 2:30
  • №43 Ивано-Франковск – Киев 2:30
  • №14 Солотвино – Киев 2:30
  • №38 Запорожье – Киев 1:45
  • №175 Запорожье – Жмеринка 2:08
  • №16 Ивано-Франковск – Харьков 2:08
  • №7 Киев – Черновцы 2 часа
  • №37 Киев – Запорожье 2 часа
  • №59 Киев – Чоп 2 часа
  • №85 Запорожье – Львов 1:40
  • №8 Черновцы – Киев 1:37
  • №149 Полтава – Черновцы 1:36
  • 81 Киев – Ужгород 3:16
  • №57 Киев – Ворохта 1:20
  • №17 Харьков – Львов 1:20
  • №42 Львов – Днепр 1:30
  • №91 Киев – Львов 1:15
  • №41 Днепр – Львов 1 час
  • №705 Киев – Перемышль 4:30
  • №774 Львов — Дарница 6
  • №716 Перемышль Киев 2:05
  • №754 Дарница-Харьков +40мин

Кстати, посмотреть актуальное время задержки поездов теперь возможно и в чат-боте Укрзализныци в мессенджерах:

  • Telegram: https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot
  • Viber: https://vb.me/rus_railway
  • Facebook Messenger : https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia

Напомним, в течение минувших суток, 3 мая, оккупанты нанесли ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, чтобы разрушить транспортную инфраструктуру. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 4 мая.

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