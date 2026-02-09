Россияне обстреляли железную дорогу на севере Украины: как курсируют поезда

Поезд «Укрзализныци» / © "Укрзализныця"

Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской области, повредив локомотив и контактную сеть. Из-за этого некоторые рейсы курсируют с задержками.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

Обстрел железной дороги на Сумщине

В компании проинформировали, что зафиксированы новые обстрелы железнодорожной инфраструктуры: повреждены локомотив и контактная сеть. На Сумщине железнодорожники и пассажиры находятся в укрытиях.

Движение поездов сообщением Сумы — Киев и Сумы — Харьков возможно с задержками, также не исключены оперативные изменения в региональном и пригородном сообщении.

Что с поездами на Харьковщине?

В то же время в Харьковской области участок Лозовая — Барвенково — Краматорск продолжает оставаться территорией повышенной опасности. Перевозка пассажиров на этом направлении обеспечивается автобусными объездами.

Железнодорожное сообщение на Запорожье

В регионе продолжается усиленный мониторинг ситуации с безопасностью. В зависимости от развития событий возможно как курсирование поездов, так и организация автобусных трансферов. Пассажиров призывают внимательно следить за сообщениями и выполнять указания поездных бригад и вокзальных стюардов.

Напомним, из-за боевых действий 8 февраля «Укрзализныця» отменила четыре пригородных поезда на Черниговщине ради безопасности пассажиров и персонала. Речь идет о рейсах №6502 и №6504 Сновск — Бахмач-Пассажирский, а также обратных №6501 и №6503.