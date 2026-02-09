- Дата публикации
Россияне обстреляли железную дорогу на севере Украины: как курсируют поезда
Вражеские атаки на железную дорогу продолжаются. Пассажиры в Сумской области находятся в укрытиях из-за угрозы.
Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской области, повредив локомотив и контактную сеть. Из-за этого некоторые рейсы курсируют с задержками.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
Обстрел железной дороги на Сумщине
В компании проинформировали, что зафиксированы новые обстрелы железнодорожной инфраструктуры: повреждены локомотив и контактная сеть. На Сумщине железнодорожники и пассажиры находятся в укрытиях.
Движение поездов сообщением Сумы — Киев и Сумы — Харьков возможно с задержками, также не исключены оперативные изменения в региональном и пригородном сообщении.
Что с поездами на Харьковщине?
В то же время в Харьковской области участок Лозовая — Барвенково — Краматорск продолжает оставаться территорией повышенной опасности. Перевозка пассажиров на этом направлении обеспечивается автобусными объездами.
Железнодорожное сообщение на Запорожье
В регионе продолжается усиленный мониторинг ситуации с безопасностью. В зависимости от развития событий возможно как курсирование поездов, так и организация автобусных трансферов. Пассажиров призывают внимательно следить за сообщениями и выполнять указания поездных бригад и вокзальных стюардов.
Напомним, из-за боевых действий 8 февраля «Укрзализныця» отменила четыре пригородных поезда на Черниговщине ради безопасности пассажиров и персонала. Речь идет о рейсах №6502 и №6504 Сновск — Бахмач-Пассажирский, а также обратных №6501 и №6503.