Россияне обстреляли жилищный сектор в Донецкой области, погибла женщина: в МВД показали последствия

Россияне утром 28 марта нанесли авиаудар по жилому району Николаевки Краматорского района. Из-под завалов изъяли тело погибшей женщины.

Об этом сообщили в МВД Украины.

В результате обстрела произошло частичное разрушение двухэтажного многоквартирного дома.

Последствия обстрела в Донецкой области

"Более 3 часов продолжались аварийно-спасательные работы, чрезвычайники разобрали 20 тонн разрушенных строительных конструкций", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела в Донецкой области

Кроме того, получили повреждения 22 частных и многоквартирных дома.

Последствия обстрела в Донецкой области

Также мы сообщали, что в Харьковской области в результате российских обстрелов села Моначиновки Купянского района погибла 57-летняя местная жительница.

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