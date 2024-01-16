Россияне обстреляли жилой дом в Белозерке: пострадал мужчина

Во время обстрела он был во дворе.

Во вторник, 16 января, около 11.30 российская армия обстреляла жилой дом в Белозерке Херсонской области. Есть потерпевший.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадал 44-летний мужчина. В момент российского обстрела он находился во дворе дома.

"У пострадавшего — взрывная травма и ранение ноги. Ему оказали медпомощь, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно", — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской ОВА заявляют, что в Херсоне повреждены около 50% многоэтажек в результате обстрелов. В области повреждены или разрушены 22 тыс. гражданских объектов.

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