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Россияне одним ударом убили целую семью в Украине: детали кровавого "прилета" по дому (фото)
Оккупанты сознательно ударили кассетными снарядами по жилой застройке, чтобы нанести максимальные потери среди гражданских.
Российские войска 12 октября накрыли «Смерчами» с кассетными боеприпасами поселок Черкасское Донецкой области. В результате удара погибла целая семья — девочка, ее мать и бабушка. Есть раненые.
Об этом сообщили глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и Национальная полиция Украины.
«Сегодня утром россияне обстреляли поселок из "Смерчей" с кассетной боевой частью. Снаряд попал в частный дом. Одним ударом уничтожили жизнь целой семьи», — проинформировал глава ОВА.
По данным полиции, обстрел Черкасского из РСЗО «Смерч» произошел в 11:15. Правоохранители документируют военное преступление России.
В результате удара погибли 13-летняя девочка, ее 36-летняя мать и 62-летняя бабушка.
Ранения получили четверо мужчин: 1948, 1955 и 1964 годов рождения, а также 18-летний парень.
«Россияне прекрасно понимают, куда и чем они бьют. Кассетные боеприпасы по жилой застройке — это сознательное стремление нанести как можно больше потерь среди мирных людей», — заявил Филашкин.
Он в очередной раз призвал родителей не подвергать детей опасности и своевременно эвакуироваться. Глава Донецкой ОВА отметил, что не стоит ждать следующего обстрела или надеяться, что оккупанты не попадут именно в конкретное здание.
«Искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавил Филашкин.
К слову, утром 12 октября российская армия нанесла удар по Днепру. В результате атаки погиб один человек. Взрывная волна повредила окна в многоэтажном доме.
В этот же день в Киевском районе Харькова российский ударный дрон попал в многоэтажку, разрушив несколько этажей одного из подъездов и став причиной пожара. Всего в районе зафиксировали несколько ударов, включая попадание в частное домовладение. Сейчас известно о 19 пострадавших. Продолжаются поисково-спасательные работы.