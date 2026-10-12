Россияне одним ударом убили целую семью в Украине: детали кровавого "прилета" по дому (фото)

Последствия «прилета» по частному дому в Донецкой области / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

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Российские войска 12 октября накрыли «Смерчами» с кассетными боеприпасами поселок Черкасское Донецкой области. В результате удара погибла целая семья — девочка, ее мать и бабушка. Есть раненые.

Об этом сообщили глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и Национальная полиция Украины.

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«Сегодня утром россияне обстреляли поселок из "Смерчей" с кассетной боевой частью. Снаряд попал в частный дом. Одним ударом уничтожили жизнь целой семьи», — проинформировал глава ОВА.

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По данным полиции, обстрел Черкасского из РСЗО «Смерч» произошел в 11:15. Правоохранители документируют военное преступление России.

В результате удара погибли 13-летняя девочка, ее 36-летняя мать и 62-летняя бабушка.

Ранения получили четверо мужчин: 1948, 1955 и 1964 годов рождения, а также 18-летний парень.

«Россияне прекрасно понимают, куда и чем они бьют. Кассетные боеприпасы по жилой застройке — это сознательное стремление нанести как можно больше потерь среди мирных людей», — заявил Филашкин.

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Он в очередной раз призвал родителей не подвергать детей опасности и своевременно эвакуироваться. Глава Донецкой ОВА отметил, что не стоит ждать следующего обстрела или надеяться, что оккупанты не попадут именно в конкретное здание.

«Искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавил Филашкин.

Полиция на месте «прилета» по частному дому в Донецкой области / © Национальная полиция Украины

К слову, утром 12 октября российская армия нанесла удар по Днепру. В результате атаки погиб один человек. Взрывная волна повредила окна в многоэтажном доме.

В этот же день в Киевском районе Харькова российский ударный дрон попал в многоэтажку, разрушив несколько этажей одного из подъездов и став причиной пожара. Всего в районе зафиксировали несколько ударов, включая попадание в частное домовладение. Сейчас известно о 19 пострадавших. Продолжаются поисково-спасательные работы.

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