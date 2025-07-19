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- Украина
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Россияне оккупировали еще один населенный пункт в Сумской области - DeepState
Российские войска оккупировали Яблоновку в Сумской области и продвинулись возле нескольких населенных пунктов.
Карта боевых действий на фронте обновлена.
Об этом сообщает аналитический и мониторинговый канал DeepState .
В частности, россияне оккупировали Яблоновку в Сумской области.
Также российские военные продвинулись у Юнаковки, Домашнего, Романовки и Торецкая.
Следует отметить, что по данным издания Bild, Кремль готовит новое наступление на Украину до конца лета, усиливая авиаудары для уничтожения ПВО.