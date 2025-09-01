ТСН в социальных сетях

Украина
367
2 мин

Россияне оккупировали населенный пункт в Донецкой области: детали от DeepState

В понедельник, 1 сентября, фиксируют перемены на фронте. В частности, российские войска оккупировали насыщенный пункт в Донецкой области.

Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 1 сентября. Так, армия РФ имеет успехи на Донетчине.

Об этом сообщает DeepState.

Как отмечается, войска России захватили населённый пункт в Донецкой области. Есть также продвижение около двух.

«Враг оккупировал Камышеваху, а также продвинулся возле Малиевки и Новоукраинки», — говорится в материале.

Ранее отмечалось, что на Добропольском направлении продолжаются маневровые бои. Украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию и существенно уменьшить продвижение окупантов, несмотря на их численное преимущество. В районе Кучерового Яра идет зачистка от российских диверсионно-штурмовых групп.

На отрезке линии Шахово – Новое Шахово боевые действия постепенно удалось стабилизировать. Это позволило существенно сократить продвижение врага в глубь украинских позиций – с 17 километров до около 4-х. В то же время бои остаются сложными и подвижными.

Также мы писали о ситуации в Новопавловском направлении. Украинские защитники пытались улучшить свои позиции на отдельных участках, но враг активно продолжает наступательные действия по всей линии фронта. Кое-где нашим воинам удалось отодвинуть окупантов, однако это были ограниченные контратаки с целью укрепления обороны на 2-3 линиях.

К сожалению, российские войска полностью удерживают инициативу. Сложность добавляет и местность — в случае прорыва в Новопавловку враг мог бы развернуть наступление на Павлоградском направлении, где открытая степь значительно усложняет оборону.

Самым опасным остается участок в районе пересечения Донецкой, Запорожской и Днепровской областей. Там оккупанты сосредоточили усилия и имеют определенные успехи. ВСУ продолжают прилагать сверхусилия, чтобы не допустить продвижения оккупантов.

367
