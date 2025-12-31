ТСН в социальных сетях

Россияне оккупировали населенный пункт в Сумской области: детали от DeepState

Армия РФ продолжает наступательные деяния. Враг оккупировал Новониколаевку Сумской области и имеет тактические продвижения вблизи еще нескольких населенных пунктов.

Фронт

Фронт / © ТСН

Российские войска оккупировали населенный пункт Новониколаевка. Также они продвинулись вблизи Варачино, Грабовского и Молодецкого.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Соответствующие изменения отображаются на обновленной карте боевых действий.

"Враг оккупировал Новониколаевку (Сумская область — ред.), а также продвинулся вблизи Варачино, Грабовского (Сумская область — ред.) и Молодецкого (Донецкая область — ред.)", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что карта обновляется на основе проверенных данных из открытых источников и сообщений с фронта.

Ранее речь шла о том, зачем Путин разыгрывает «шоу о наступлении на Запорожье». Цель — влияние на Запад, в частности, на команду президента США Дональда Трампа. Россияне пытаются убедить США, что они способны захватить крупный областной центр, хотя это не соответствует действительности.

«Эти действия полностью связаны с переговорным процессом вокруг мира Трампа, желанием его сорвать, переформатировать и затянуть войну минимум до весны», — пояснил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

