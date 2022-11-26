Россияне организовали места несвободы во временно захваченном Мелитополе: что известно

Российские оккупанты организовали застенки и места несвободы во временно захваченном Мелитополе. Похищенных горожан и обитателей района держат в гаражах и помещениях бессчетных комендатур и милиции.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров

По его словам, из гражданских граждан пытками и угрозами выбивают признание в терроризме и нацизме в угоду пропагандистам Кремля.

К слову, по данным Генштаба, такое же место содержания пленных обнаружено в Родах Запорожской области. Оккупанты держали там военнослужащих ВСУ и мирных жителей, которых обвиняли в сотрудничестве с силовыми структурами Украины.

Напомним, правоохранители обнаружили в Херсоне места застенков в четырех зданиях, где оккупанты незаконно удерживали людей и жестоко из них издевались. Представители спецслужб РФ в захваченных зданиях Херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и одном из райотделов полиции обустроили псевдоправоохранительные органы.

Читайте также: