Украина
150
1 мин

Россияне оснащают "Шахеды" двойными FPV-дронами: эксперт предупредил о новой угрозе

Зафиксированы случаи, когда один «Шахед» транспортирует два дополнительных FPV-дрона.

Руслана Сивак
"Шахеды"

«Шахеды» / © Украинское радио

Российские оккупанты начали использовать ударные БпЛА типа Shahed как носители для FPV-дронов. Сейчас зафиксированы случаи, когда один «Шахед» транспортирует два дополнительных дрона-камикадзе.

Об этом сообщил специалист по радиоэлектронной борьбе и советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов, ссылаясь на первые видеоподтверждения.

Эксперт подчеркнул, что ранее подобные заводские крепления для переноса FPV замечали на более дешевых российских беспилотниках «Молния» и «Гербера».

«Сегодня у меня есть первое видеоподтверждение переноса FPV на „Шахеде“. Уже знаю, что „Шахед“ переносит два FPV. Я прошу все экипажи зенитных дронов обращать внимание на возможное наличие FPV на „Шахедах“», — призвал «Флэш».

Росія почала оснащувати «Шахеди» FPV-дронами

Напомним, Россия усилила ударные дроны «Шахед», установив на них двойные боевые части.

Ранее мы писали, что у россиян пока нет качественного соответствия системе Starlink, которая для них заблокирована.

150
