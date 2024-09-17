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Россияне осуществили массированный авиаудар на Сумскую область: какие последствия

Россияне осуществили массированный авиаудар на Сумскую область: какие последствия

Спасатели. / Фото: Associated Press

Информации о потерпевших нет.

Ночью 17 сентября Сумская область потерпела массированный авиационный удар армии РФ. Силы ПВО над территорией региона сбили 16 "Шахедов".

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"Вражескими "Шахедами" были атакованы объекты энергетической системы. Пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов", – сообщили в ОВА.

Отмечается, что в настоящее время объект критической инфраструктуры — водоканалы, больницы и другие — подключены к системам резервного питания. Аварийные бригады устраняют последствия российской атаки.

Как сообщалось, этой ночью РФ выпустила по Украине более полусотни "Шахедов". Оккупанты атаковали с Курска и Приморско-Ахтарска в РФ, а также с мыса Чауда во временно аннексированном Крыму.

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