Россияне осуществили пуск авиабомб в Сумской области: ранения в результате обстрела получили гражданские

Враг не останавливается в обстреле Сумщины.
Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21:00 4 сентября 2024 года.
Об этом сообщает Сумская областная государственная администрация в социальных сетях.
В течение дня россияне совершили 52 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 149 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Великописаревская, Новослободская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманьская, Березовская, Ямпольская, Путивльская, Белопольская, Глуховская, Шалыгинская, Свесская, Середино-Будская громады.
- Николаевская громада: враг совершил пуск авиабомб КАБ (1 взрыв).
- Юношеская громада: россияне осуществили пуск КАБ (2 взрыва).
- Белопольская громада: пуск авиабомб КАБ(1 взрыв), минометный обстрел (16 взрывов).
- Березовская громада: пуск авиабомб КАБ (4 взрыва).
- Краснопольская громада: враг вел обстрел из АГС (9 взрывов), миномета (4 взрыва), артиллерии (8 взрывов), совершил сброс боеприпасов (6 взрывов).
- Эсманьская громада: совершен минометный обстрел (8 взрывов), атака FPV-дроном (4 взрыва).
- Хотинская громада: удар FPV-дроном (3 взрыва).
- Великописаревская громада: удар FPV-дроном (2 взрыва), артиллерийский обстрел (15 взрывов), обстрел из СПГ (4 взрыва), минометный обстрел (19 взрывов).
- Шалыгинская громада: пуск авиабомб КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (3 взрыва).
- Середино-будская громада: удар дроном-камикадзе (1 взрыв).
- Новослободская громада: россияне вели минометный обстрел (15 взрывов) и ударили FPV-дроном (1 взрыв), произвели пуск КАБ (2 взрыва).
- Глуховская громада: удар FPV-дронами (2 взрыва).
- Ямпольская громада: россияне осуществили пуск авиабомб КАБ (4 взрыва), ранения в результате обстрела получили 6 гражданских людей.
- Дружбовская громада: минометный обстрел (4 взрыва).
- Свеская громада: враг обстрелял общину из РСЗО (8 взрывов), ранения получила местная жительница.
Напомним, что ранее россияне нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы. Предварительно, враг применил КАБ.
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