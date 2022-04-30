Россияне отказываются идти в наступление на Чернобаевку и ищут "дураков" из "ДНР": СБУ перехватила разговор

Россияне отказываются идти в наступление на Чернобаевку и ищут "дураков" из "ДНР": СБУ перехватила разговор

У российских оккупантов начинается паника от хоть одного упоминания о Чернобаевке, где Вооруженные силы Украины уже 17 раз разбили врага.

Российские солаты массово отказываются идти в наступление в направлении Чернобаевки вблизи Херсона. Зато ищут тех, кто готов стать "пушечным мясом".

Об этом свидетельствуют разговоры захватчиков, которые удалось перехватить Службе безопасности Украины в Херсонской области.

На записи – разговор командира батальона Вооруженных сил Российской Федерации с командиром роты, прибывший с пополнением из так называемой "Донецкой народной республики".

Он говорит, что более половины военных отказываются идти на Чернобаевку.

Сегодня утром россияне отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они здесь стояли, их послали туда (прим: на Чернобаевку). Они отказались, поехали в другую сторону и говорят: "Вы что, долбо бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!". Вот из-за этого началась паника", — жалуется захватчик из "ДНР".

По его словам, после бегства россиян только 5 из 20 человек "нового пополнения из "ДНР" согласились идти в атаку. Чтобы убедить других, российский командир прибег к лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

Как сообщалось, Россия, очевидно, начала "серьезную" подготовку к 9 мая. Путину же нужно продемонстрировать россиянам какой-нибудь итог 2,5 месяца войны против Украины. Потому что только одно – открытие в Москве "посольств" "ДНР"/"ЛНР". Относительно военного театра действий на Донбассе и юге Путин установил "наполеоновские" планы, скорее напоминающие попытку в феврале взять всю Украину включительно с Киевом.

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