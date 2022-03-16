Россияне отменяют уроки украинского языка и истории в школах под оккупацией, — языковой омбудсмен

Россияне отменяют уроки украинского языка и истории в школах под оккупацией, — языковой омбудсмен

Оккупанты заявили о возобновлении обучения в школах.

На территории Донецкой и Луганской областей россияне отменяют такие дисциплины, как "украинский язык", "украинская литература" и "история Украины" в школах под оккупацией.

Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.

Он также подчеркнул, что оккупанты целенаправленно продолжают обстрел украинских телевизионных башен с целью прекращения трансляции украинских вещателей, захватывают телецентры для дальнейшего запуска российского телевидения.

"Взбешенные российские душегубы, совершая геноцид против граждан Украины, пытаются устроить детям еще и языковой лингвоцид. Эти и другие зверства, избранные путинскими террористами, – прямой путь в Гаагу. Там их заждались!", – заявил он.

Уполномоченный просит международные правозащитные организации решительно фиксировать и реагировать на все совершаемые в Украине преступления.