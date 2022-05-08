Россияне отправляют на передовую в Украине старших командиров, но это не помогает — Британская разведка

Россияне отправляют на передовую в Украине старших командиров, но это не помогает — Британская разведка

Из-за трудностей на поле боя в Украине россияне на поле боя отправляют старших командиров.

Командиры взяли на себя личное руководство операциями.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Российские командиры редко делегируют оперативные полномочия своим подчиненным, которые, в свою очередь, не приобретают жизненно важный опыт руководства.

Однако присутствие этих командиров на поле боя особо не улучшило ситуацию. Ошибочные предположения о планировании и неудаче в поддержке продолжают подрывать прогресс России.

"Пребывание командиров на передовой подвергало их значительный риск, что привело к непропорционально высоким потерям российских офицеров в этом конфликте. Это привело к тому, что силы медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя. Эти проблемы, вероятно, останутся неизменными, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо погибших", — сообщают в разведке.

Напомним, Венедиктова рассказала, как будут искать военных преступников РФ, чтобы привлечь к ответственности.

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