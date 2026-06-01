Россияне "пальнули" "Шахедом" по больнице в одном из городов Украины

Российский дрон «Шахед»

Российский дрон «Шахед» 1 июня атаковал больницу в Конотопе Сумской области. Это был именно целенаправленный удар, а не падение обломков.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

«Ка*апы только что ударили по нашей больнице! Мразота!» — написал мэр в Сети.

По предварительной информации, это не было падением «Шахеда», как некоторые сообщают, а именно целенаправленным ударом — беспилотник заходил на атаку именно по больнице.

Чудом обошлось без жертв и пострадавших. В то же время здания медучреждения получили повреждения.

Напомним, в ночь на 1 июня российский дрон «Герань-2» атаковал жилой сектор Сум. Обошлось без пострадавших. В результате удара выбито более 20 окон в детском саду и около 60 окон в четырех близлежащих домах. На месте работали профильные службы.

Ночью российские дроны также атаковали Черниговскую область, в результате чего травмированы восемь человек, среди них трое подростков. Удар «Геранью» пришелся по дому культуры в Сновской громаде. Также зафиксировано повреждение частного домохозяйства в Репках; спасатели ликвидировали пожары на объектах инфраструктуры, предприятиях и транспорте.

