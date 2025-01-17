Россияне перебросили в Запорожскую область дополнительные силы Росгвардии: подробности

Военное командование РФ опрокинуло на временно оккупированную территорию Запорожской области дополнительные силы Росгвардии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне увеличили количество блокпостов в населенных пунктах вдоль линии боевого столкновения. Также в регион прибыли дополнительные силы Росгвардии для проведения выборочных проверок", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что россияне ограничили свободное передвижение местного населения. Захватчики волнуются о возможной передаче Силам обороны информации о размещении оккупационного личного состава в жилых кварталах захваченных населенных пунктах.

Заметим, что в Центре нацпротива призвали покинуть общину оккупированного города Васильевка на период возможного обострения боевых действий.

Как сообщалось, россияне задействовали стратегические резервы во время наступления на Курахово в Донецкой области. Хотя захватчики планировали вовлечь их в боевые действия значительно позже.

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