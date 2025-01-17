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Россияне перебросили в Запорожскую область дополнительные силы Росгвардии: подробности

Россияне перебросили в Запорожскую область дополнительные силы Росгвардии: подробности

Армия РФ. / Фото: Associated Press

Россияне ограничили свободное передвижение местного населения.

Военное командование РФ опрокинуло на временно оккупированную территорию Запорожской области дополнительные силы Росгвардии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне увеличили количество блокпостов в населенных пунктах вдоль линии боевого столкновения. Также в регион прибыли дополнительные силы Росгвардии для проведения выборочных проверок", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что россияне ограничили свободное передвижение местного населения. Захватчики волнуются о возможной передаче Силам обороны информации о размещении оккупационного личного состава в жилых кварталах захваченных населенных пунктах.

Заметим, что в Центре нацпротива призвали покинуть общину оккупированного города Васильевка на период возможного обострения боевых действий.

Как сообщалось, россияне задействовали стратегические резервы во время наступления на Курахово в Донецкой области. Хотя захватчики планировали вовлечь их в боевые действия значительно позже.

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