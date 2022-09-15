Россияне перед бегством оставили без газа пять тысяч жителей Балаклеи

В деоккупированной Балаклее коммунальные службы работают над восстановлением критической инфраструктуры.

В частности, в город возвращают газоснабжение. Ведь россияне разрушили здание АО "Харьковгаз" и угнали почти весь специализированный автотранспорт. Поэтому около пяти тысяч местных жителей остались без газа.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Специалисты проводят обследование разрушенных сетей. По словам Синегубова, в Изюмском районе к ремонту газовых сетей привлекли более 200 специалистов и до 30 единиц техники.

В Чугуевском районе будут работать около 100 газовиков и 20 единиц техники. В случае необходимости в "Харьковгазе" готовы приобщить дополнительных специалистов, в том числе из других областей.

"Шаг за шагом делаем все возможное, чтобы вернуть на освободившиеся территории газоснабжения", — подчеркнул руководитель области.

Как сообщалось, "Укрзализныця" возвращает железнодорожное сообщение на деоккупированную Харьковщину. Утром 15 сентября первый рейс отправился в освободившуюся Балаклею.

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