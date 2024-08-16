Россияне перекрыли мост через Керченский пролив: вспыхнул пожар

Движение автотранспорта Керченским временно перекрыто.

Об этом информируют представители оккупационных властей.

"Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

Также говорится, что в очереди со стороны Тамани находится 90 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед смотром нет.

К тому же якобы "силы ПВО" и ЧФ при отражении "атаки ВСУ" в Севастополе сбили, по предварительным данным, три беспилотника, пострадавших нет. Об этом заявили представители россиян на полуострове.

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Но очевидцы сообщают, что Керченский мост перекрыт, а над городом взрывы.

"И, похоже, прилет на горе Митридат, где стоял "Панцирь-С1", после взрыва — сильный пожар", — информируют мониторинговые каналы.

Напомним, ранее партизаны зафиксировали опрокидывание российского ПВО из Крыма ближе к Крымскому мосту, но на территории РФ. Колонну сопровождали военные машины. Партизаны не исключают, что ВС РФ ожидают ударов по мосту и не хотят покидать систему ПВО в Крыму, после разрушения сооружения.

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