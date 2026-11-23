О смерти украинской журналистки Виктории Рощиной / © Hromadske.tv

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В российском государственном реестре статистики несколько раз редактировали информацию о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, погибшей в плену. Сначала в документах фигурировала одна дата смерти и неустановленная причина, однако дату изменили, а причину гибели указали как заболевание сердца.

Об этом говорится в расследовании независимого издания «Важные истории» , проанализировавшему утечку данных Росстата.

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Информацию журналистам передали хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны.

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Как выяснили расследователи, в базе есть запись о смерти женщины, даты рождения и смерти которой полностью совпадают с соответствующими датами Виктории Рощиной. По информации из реестра, причину смерти установил судебно-медицинский эксперт, а саму запись зарегистрировал специализированный отдел управления ЗАГС администрации Перми.

За неделю до гибели журналистку перевели из СИЗО №2 в Таганроге в СИЗО №3 в городе Кизел Пермского края.

Как меняли данные о смерти Виктории Рощиной

Первая запись о смерти Рощиной попала в базу Росстата в конце декабря 2024 года. В нем датой смерти было указано 16 декабря 2024 года, а причину гибели обозначили как неизвестную. Свидетельство о смерти сразу было выдано как окончательное.

Через несколько дней орган ЗАГС направил поправку: датой смерти журналистки указали уже 19 сентября 2024 года. Таким образом, согласно этой информации, Рощина погибла за шесть дней до обмена пленными, в который ее, по предварительным обещаниям, должны были включить.

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Редактирование документов продолжилось и в 2025 году. В феврале работник Росстата внес данные нового свидетельства о смерти, а неизвестную причину гибели заменили заболеванием.

По последней утвержденной версии журналистка умерла от миокардиодистрофии — патологического изменения сердечной мышцы, которая привела к нарушению сердечного ритма и отеку легких.

Окончательно запись была отредактирована 11 февраля 2025 года — за три дня до возвращения тела Виктории Рощиной в Украину.

Расследователи отмечают, что изменение свидетельства о смерти и уточнение ее причины происходят в российских реестрах. В Пермском крае примерно каждая седьмая запись испытывает такие исправления, но относительно смерти Виктории Рощиной, здесь первое свидетельство уже было окончательным, а впоследствии его заменили другим с конкретной причиной смерти. Подобные случаи составляют менее 0,3% всех записей Росстата.

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Еще реже происходит изменение даты смерти, когда одновременно меняются и день, и луна. Таких случаев, по оценке журналистов, около 0,1%.

В то же время в записи о смерти Рощиной не указали гражданство, адрес проживания, место рождения, семейное положение, образование и занятость.

Как Россия фиксирует смерти украинцев в плену

Журналисты «Важных историй» обнаружили в базе Росстата и другие записи, которые могут относиться к украинским гражданским и военнопленным, погибшим в российском заключении. В частности, речь идет о 74-летнем пенсионере Александре Маркове из Запорожской области. Оккупационный суд приговорил его к 14 годам колонии по обвинению в государственной измене. Мужчину обвинили в переводе 15,5 тыс. гривен (около 37 тыс. рублей) на счета иностранного банка, который якобы использовали украинские спецслужбы.

Во время этапирования Марков скончался. В базе Росстата расследователи обнаружили запись с соответствующими датами рождения и смерти, а местом гибели указан Усть-Лабинский район Краснодарского края, куда пенсионера отправили. В медицинском свидетельстве причиной смерти указал инфаркт миокарда, осложненный разрывом сердца.

Еще один случай касается 71-летнего жителя Донецкой области Виктора Демченко. Российский Южный окружной военный суд обвинял его в шпионаже, участии в террористической группировке и незаконном хранении оружия.

В феврале 2024 года мужчина скончался в тюремной больнице на территории Ростовской области. Российские правоохранители сообщали об инсульте, однако в реестре Росстата основной причиной смерти указали разрыв брюшной аорты.

Также журналисты идентифицировали запись о смерти украинского военнопленного Александра Ищенко, погибшего в СИЗО №5 в Ростове-на-Дону. Согласно базе, мужчина умер 22 июля 2024 — за девять дней до того, как о его смерти сообщили во время судебного заседания.

Причину гибели Ищенко не установили из-за гнилостных изменений органов и тканей тела. В отличие от других случаев, в реестре за два года так и не появилось окончательного свидетельства вместо предыдущего.

Во всех четырех случаях Рощиной, Маркова, Демченко и Ищенко причину смерти устанавливали судебно-медицинские эксперты. В трех случаях она была связана с сердечно-сосудистыми нарушениями, а в случае Ищенко ее не смогли определить.

Что известно о состоянии Виктории Рощиной перед смертью

Виктория Рощина расследовала похищение людей на оккупированных территориях Украины. Летом 2024 года она сама исчезла во время журналистской поездки и очутилась в российском плену.

По свидетельствам женщин, находившихся с ней в одной камере, состояние журналистки было очень тяжелым. Она сильно похудела и почти не могла передвигаться. Когда тело Рощиной вернули в Украину, на нем обнаружили следы жестокого обращения и пыток. Виктория была очень истощена. Часть внутренних органов – отсутствует.

Расследователи также обратили внимание на схожесть с тем, как российские власти оформили смерть гражданина Польши Кшиштофа Галоса , который в 2023 году попал на оккупированную территорию Украины со стороны подконтрольной Киеву территории. Российские военные задержали его за якобы противодействие так называемой «специальной военной операции» и отправили в СИЗО №2 в Таганроге.

Бывшие сокамерники Галоса рассказывали, что в заключении его жестоко избивали. Мужчина умер летом 2023 года, однако Россия официально подтвердила его смерть Министерству иностранных дел Польши только спустя почти три года.

В базе Росстата журналисты обнаружили запись с соответствующими датами рождения и смерти Галоса. Местом гибели указан Таганрог, а причиной - кардиомиопатия. Именно такой диагноз российская сторона назвала и польский МИД.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украинская журналистка умерла в русском плену

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