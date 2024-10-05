Россияне перевозят на Крымский мост системы ПВО: Плетенчук прокомментировал

У россиян есть потребность в пополнении запасов.

Российская оккупационная армия транспортирует ракеты С-300 в системы ПВО вблизи Керченского моста, ведь они там нужны захватчикам.

Об этом рассказал спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Еспресо".

По его словам, россияне нуждаются в пополнении запасов. Без работы ведь эти комплексы в Крыму не остаются.

"Россияне действительно стянули туда достаточно большое количество систем противовоздушной обороны, большого ПВО, как его называют. И не зря они это делают. Ракеты им нужны, это не случайность", — подчеркнул Плетенчук.

Россияне прикрывают Керченский мост и сейчас заботятся о нем больше, чем некоторые не менее важные объекты на территории самой РФ, — рассказал Плетенчук.

"Они это прекрасно понимают, и мы это прекрасно понимаем. Но вы видите, что этот сакрализованный мост имеет непонятно какое значение — более идеологическое или исключительно логистическое. Они реально максимально его пытаются защитить. Поэтому да, ракеты им нужны", — подчеркнул представитель ВМС. .

Как сообщало издание Business Insider, Россия ужесточает оборонительные меры вокруг Керченского моста. На кадрах, сделанных Maxar Technologies, видно, как вокруг моста возводят дополнительные защитные сооружения, включая баржи и плавучие заграждения.

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