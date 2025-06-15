Россияне пишут полтавчане угрозы по телефону пропавшего на войне отца: детали

Пропавший на фронте Виталий Лебедь / © Суспільне

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Российские оккупанты пишут жительнице Полтавы угрозы по телефону пропавшего на фронте отца.

Об этом пишет «Суспільне Полтава».

Инна Голобородько из Полтавы рассказывает, что ее папа Виталий Лебедь пропал без вести на войне более полугода назад. Все это время она получает сообщения по его телефону, которые присылают военные РФ.

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Официально Виталия считают пропавшим без вести от 30 сентября 2024 года. В тот же день, 30 сентября, телефон бойца вышел на связь, а также в соцсетях был статус «онлайн». Родные начали звонить и писать военному, однако он не отвечал.

Через неделю после этого девушка начала писать сообщения с аккаунта отца.

«Мне написали: „Если будешь звонить по телефону, мы его убьем“. Очень много информации рассказали мне обо мне, моем муже, о моей семье, которой нигде не было в социальных сетях. Рассказывали, что мой муж тоже военнослужащий, что они его найдут, угрожали мне, ему, моей семье. Они по видеосвязи звонили по телефону, были шевроны их видны (российские — ред.)», — рассказала Инна.

По ее словам, россияне расспрашивали девушку о политических взглядах и отношении к войне в Украине.

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«До этого времени пишут, но уже пишут просто разные сообщения по теме войны, на тему политики. Ничего конкретного, ни фотографии, ни видео они не присылали. Ко мне приезжал командир, который был вместе с ним тогда. Также рассказывал, что на 90% — это то, что он погиб (Виталий Лебедь — ред.)», — отметила Инна Голобородько.

Напомним, что в последние дни Россия уже передала Украине более 4800 тел погибших.