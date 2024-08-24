Зеленский рассказал, как операция в Курской области остановила российскую угрозу для Сум

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области проходит согласно плану. Это был превентивный удар, чтобы остановить продвижение врага к северу Украины. Россияне намеревались захватить Сумщину и Сумы.

Об этом на брифинге по случаю Дня Независимости заявил президент Владимир Зеленский.

Президент отметил, что операция проходит по плану и имеет несколько результатов, хотя не все можно обнародовать. Основной результат, который можно озвучить – это пополнение обменного фонда.

Зеленский также добавил, что еще одним результатом операции Сил обороны в Курщине стало остановка российской наступательной операции на севере Украины. Это позволило предотвратить окружение части Сумской области и планы России захватить город Сумы.

Также он возразил, что цель наступления на Курщину заключалась в том, чтобы "разыграть карты" для переговоров. Он подчеркнул, что Украина открыто сотрудничает с партнерами, объясняя дипломатический путь к справедливому миру и завершению войны. Зеленский подчеркнул, что процесс останется неизменным и все страны приглашены к участию в Формуле мира или Саммите мира.

"Одна из целей этой операции – показать реальность, кто такой Путин, и те государства, которые еще не поняли, зачем он пришел с оккупацией на территорию нашего государства, думаю, что они уже поняли. И показать, что для него дороже: оккупация территории Украины или защиту своего населения", — заметил он.

Глава государства отметил, что Путин до сих пор сосредоточен на содержании захваченных украинских территорий, а не на защите своих людей. Он подчеркнул, что завершение войны возможно только при условии восстановления территориальной целостности Украины и предотвращения повторной агрессии со стороны России.

Напомним, Джон Кирби выразил обеспокоенность возможными рисками эскалации конфликта и отметил, что рано делать выводы об операции ВСУ в Курской области России.

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