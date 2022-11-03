Россияне планируют подключить ЗАЭС к аннексированному Крыму и Донбассу

Повреждены две последние линии связи АЭС с энергосистемой Украины.

Оккупанты будут пытаться подключить Запорожскую атомную электростанцию к временно аннексированному Крыму и оккупированному Донбассу. Накануне были повреждены две последние линии связи АЭС с энергосистемой Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"В ближайшее время они постараются отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса", — говорится в сообщении.

К слову, 3 ноября стало известно, что ЗАЭС полностью обесточен. Ведь из-за обстрелов российской армии были повреждены две последние высоковольтные линии связи станции с украинской энергосистемой.

Напомним, войска РФ захватили Энергодар Запорожской области и обстреляли ЗАЭС 4 марта. Они стащили туда свою технику, а также разместили в машинном зале энергоблока АЭС взрывчатку и оружие.

Недавно оккупанты провели ротацию на ЗАЭС, а работникам станции запретили выезд из города.

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