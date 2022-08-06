Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне планируют показательный "суд" над военнопленными в Мариуполе: готовят клетки в филармонии

Дата публикации
Просмотры
772
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне планируют показательный "суд" над военнопленными в Мариуполе: готовят клетки в филармонии

Фото: Мариупольский городской совет.

В Мариуполе российские оккупанты планируют устроить показательный судебный процесс над военнопленными.

Россияне собирают тюремные клетки на камерной сцене филармонии Мариуполя. Диаметр арматуры – 20 мм.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

"Захватчики планируют в сентябре устроить показательный "суд" над защитниками Украины", — говорится в сообщении.

По словам городского головы Вадима Бойченко, российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами. Он призвал мировое сообщество, ООН и "Красный Креста" вмешаться в ситуацию и добиться соблюдения правил обращения с военнопленными.

"Они продолжают умножать военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру", — подчеркнул он.

Фото: Мариупольский городской совет. / ©
Фото: Мариупольский городской совет.

Как сообщалось, российско-оккупационные власти устроили в захваченном Мариуполе "День цинизма". Да, они организовали рок-концерт на разрушенном заводе "Азовстали", а затем так называемая "власть" города зажгла символ — вечный огонь.

Читайте также:

"Вернись живым" - премьера песни Марии Бурмаки в студии "Сниданка"

"Вернись живым" - премьера песни Марии Бурмаки в студии "Сниданка"

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация