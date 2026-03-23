Россияне планируют штурм украинского города: военный раскрыл подробности

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

На Купянском направлении украинские военные зафиксировали рост числа атак со стороны российских войск. Для штурмовых действий захватчики стали чаще применять мотоциклы и квадроциклы.

Об этом в эфире «Общественного» сообщил офицер управления 43-й отдельной механизированной бригады Артур Мартиросян.

Ситуация в городе и тактика россиян

По словам военного, несмотря на отсутствие кардинальных изменений на линии фронта, интенсивность наступательных действий россиян ощутимо возросла. Только в течение этой недели зафиксировали две попытки штурма непосредственно в направлении Купянска.

Реклама

«Раньше там активных штурмовых действий не происходило, очевидно, враг будет наращивать наступление в направлении Купянска», — отметил Артур Мартиросян.

По его словам, в самом городе находится незначительное количество российских военных, которые скрываются в подвалах и не проявляют активности. Офицер подчеркнул, что захватчики не отказались от цели захватить Купянск.

Дальнейшее усиление атак прогнозируется с появлением густой растительности («зеленки»), поскольку сейчас территория полностью просматривается украинскими подразделениями. Также он отметил, что зафиксировали накопление сил российской армии в тылу для проведения будущих штурмов как по этому, так и по другим направлениям.

Чем россияне планируют атаковать

Несмотря на длительное отсутствие масштабных механизированных штурмов, русские войска наращивают использование беспилотников. В частности, захватчики готовят больше операторов БПЛА и усовершенствуют технические возможности техники.

Реклама

«Мы получаем информацию, что враг готовит больше операторов БпЛА именно на это направление и они „прокачивают дальние возможности“, потому что многие FPV-дроны залетают с расстояния 40-50 км от фронта и управляются по радиоканалу», — добавил представитель 43-й ОМБр.

По мнению военного, основная цель таких действий россиян — истощение переднего края украинской обороны и прерывание логистических путей.

Война в Украине — последние новости

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что русские войска пытались наступать на фронте, пользуясь более благоприятными погодными условиями. В то же время, эти попытки не принесли россиянам существенных результатов, кроме значительного роста потерь.

А по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, несмотря на колоссальное давление и привлечение значительных резервов на нескольких стратегических направлениях, враг не смог выполнить задачу и понес большие потери в живой силе.

Реклама

Ранее командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий «Перун» Филатов заявил о том, что ситуация на фронте может существенно усложниться с наступлением весны.