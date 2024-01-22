Россияне планируют утилизировать оставшиеся в Севастополе корабли ВМС Украины — рос"СМИ"

Однако процесс сейчас приостановлен из-за безопасности российских кораблей.

Оставшиеся в Севастополе корабли ВМС Украины передавать в состав Черноморского флота не будут, их утилизируют.

Об этом сообщили рос"СМИ" со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

Оккупанты заявили, что, мол, в 2014-м после "воссоединения Крыма с Россией" ВМС Украины якобы "кинули" на полуострове около 20 кораблей, включая БДК "Константин Ольшанский", корветы "Тернополь", Луцк", корабль управления" Славутич и другие.

В настоящее время процесс утилизации, по словам источника, для отдельных кораблей приостановлен из-за необходимости обеспечения безопасности российских кораблей.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Севастополе затонул сторожевой корабль "Тарантул" россиян.

Читайте также: