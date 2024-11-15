Россияне планируют вернуть свои корабли в Севастополь: в "Атеш" показали доказательства

Захватчики строят новые оборонительные сооружения для защиты от атак безэкипажных катеров.

Российские оккупанты стремятся вернуть корабли своего Черноморского флота в Севастополь. На это указывает строительство новых оборонных сооружений.

Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш".

Агенты "Атеш" зафиксировали в оккупированном Севастополе строительство новых оборонных сооружений от безэкипажных катеров. Эти сооружения предназначены для защиты бухт и сохранения судов, обслуживающих Черноморский флот России.

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"Эти меры указывают на стремление оккупантов вернуть свои корабли в строй", — отметили в партизанском движении.

В "Атеш" отметили, что уже неоднократно демонстрировали эффективность взаимодействия с Силами обороны Украины, и выразили уверенность, что "вскоре все остатки рашистских "корыт" на плаву отправятся на дно".

Фото "Атеш" с доказательствами того, что россияне планируют вернуть свои корабли в Севастополь

Фото "Атеш" с доказательствами того, что россияне планируют вернуть свои корабли в Севастополь

Фото "Атеш" с доказательствами того, что россияне планируют вернуть свои корабли в Севастополь

Фото "Атеш" с доказательствами того, что россияне планируют вернуть свои корабли в Севастополь

К слову, спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что корабли Черноморского флота РФ не выходят в акваторию Черного моря из-за смены тактики и из-за неблагоприятной погоды.

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